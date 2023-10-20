Роман Мрочко – начальник Херсонської МВА – розповів деталі. Спершу близько 18:40 він повідомив, що російські загарбники вкотре атакують місто з лівого берега, який – тимчасово під окупацією.

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Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа! Ворог обстріляв житлові квартали. Загорівся будинок,

– мовиться у повідомленні.

Пожежу вже вдалося погасити. На щастя, даних про загиблих або постраждалих – немає.

Окупанти вдарили по Кривому Рогу

Увечері 20 жовтня російські окупанти також атакували Кривий Ріг. На жаль, вже відомо про жертву. Загинув 60-річний чоловік.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, є постраждала. 57-річну жінку госпіталізували з осколковими пораненнями. Її стан оцінюють як важкий.