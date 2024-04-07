Враг обстрелял Гуляйполе из "Градов". К сожалению, в результате атаки российских войск там есть жертвы.

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Оккупанты обстреляли из "Градов" Гуляйполе

Российские войска из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Гуляйполе. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он рассказал, что в результате обстрела есть жертвы.

Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей,

– сообщил Федоров.

В частности, два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Также еще один мужчина ранен, его доставили в больницу.