Ворог обстріляв Гуляйполе з "Градів". На жаль, внаслідок атаки російських військ там є жертви.

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Окупанти обстріляли з "Градів" Гуляйполе

Російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли місто Гуляйполе. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він розповів, що внаслідок обстрілу є жертви.

Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей,

– повідомив Федоров.

Зокрема, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Також ще одного чоловіка поранено, його доставили до лікарні.

Раніше, Іван Федоров повідомляв, що через атаку БпЛА на одне з підприємств Запоріжжя постраждав 54-річний чоловік.

Загалом, впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

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