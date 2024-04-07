Ворог обстріляв Гуляйполе з "Градів". На жаль, внаслідок атаки російських військ там є жертви.
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Окупанти обстріляли з "Градів" Гуляйполе
Російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли місто Гуляйполе. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він розповів, що внаслідок обстрілу є жертви.
Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей,
– повідомив Федоров.
Зокрема, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Також ще одного чоловіка поранено, його доставили до лікарні.
Раніше, Іван Федоров повідомляв, що через атаку БпЛА на одне з підприємств Запоріжжя постраждав 54-річний чоловік.
Загалом, впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.
Який населений пункт в Запорізькій області прагне захопити противник: коротко
- Начальниця пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко розповіла, що за добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.
- За її словами, ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине.
- Вона зазначила, що окупанти намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки.