Заметим, в субботу, 6 апреля, Главнокомандующий ВСУ отметил, что Часов Яр остается под контролем украинских защитников. Все попытки захватчиков прорваться к этому населенному пункту потерпели неудачу.

Смотрите также Ночью россияне в очередной раз атаковали "Шахедами": все вражеские дроны уничтожили

Работино в целях врага

Начальница пресс-службы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко рассказала, что в течение суток на Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области, где непосредственно выполняют боевые задачи нацгвардейцы бригады "Спартан".

По ее словам, противник продолжает наращивать количество авиаударов по населенным пунктам именно с гражданским населением.

Она отметила, что за сутки артиллерийских и минометных обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской области.

Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченные позиции, захватить Работино. Пытаются прорвать это направление обороны в том числе с применением бронированной техники. Нашим войскам действительно трудно ежедневно, круглосуточно отражать эти штурмы противника, тем более, что враг довольно часто меняет тактику,

– отметила майор.

По ее словам, по направлению населенного пункта Новопрокоповка враг использует привычную тактику уже малых групп и интенсивные штурмовые нашествия с задействованием БМП, БТР и это в основном именно ночные атаки или под утро.

Для эффективного наступления врагу все же необходимо пройти в том числе и минные поля. "Однако мы видим что штурмовые группы максимально близко пытаются подъехать к позициям именно на технике", – рассказала Анастасия Кириченко. У Вербового продолжают заниматься улучшением тактического положения и оттуда соответственно осуществляют подвоз боеприпасов.

Какая ситуация на фронте