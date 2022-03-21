Россияне обстреляли колонию в Харькове: погиб осужденный
21 марта 2022 , 21:06Читати новину українською
Оккупанты продолжают бить по Харькову. Под артиллерийский обстрел 20 марта попала местная колония.
В результате обстрела погиб один осужденный. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
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В сообщении прокуратуры говорится, что от артиллерийского удара здание учреждения исполнения наказаний Харьковской области частично повредилось. Один из осужденных получил осколочное ранение поясницы. В больнице мужчина умер.
Следователи СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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