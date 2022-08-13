российские оккупанты продолжают обстрелы Николаева. Враг пытается нанести разрушения городу, который ему не удалось и не удастся захватить.
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Взрывы в Николаеве и тревога в области
Жители Николаева сообщили, что слышали взрыв. Они начали раздаваться после 20:00.
В 20:10 на территории Николаевской области объявили воздушную тревогу.
Война россии против Украины: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они сверили потери россиян в войне против Украины. По оценке Залужного, наша героическая армия уже уничтожила пятую часть оккупантов, которых россия бросила на войну против Украины.
- В Мариуполе раздался очень мощный взрыв, всколыхнувший весь город. Потери врага пока неизвестны. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что операцию удалось реализовать благодаря невероятному мастерству партизан.
- россияне пытаются восполнить свои потери не только в живой силе, но и в технике. Они так лихорадочно работают, что даже запретили работникам уходить в отпуск.
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