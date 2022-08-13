російські окупанти продовжують обстріли Миколаєва. Ворог намагається завдати руйнувань місту, яке йому не вдалося та не вдасться захопити.

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Вибухи в Миколаєві та тривога в області

Мешканці Миколаєва повідомили про те, що чули вибух. Вони почали лунати після 20:00.

О 20:10 на території Миколаївської області оголосили повітряну тривогу.

Війна росії проти України: останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний провів розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони звірили втрати росіян у війні проти України. За оцінкою Залужного, наша героїчна армія вже знищила п'яту частину окупантів, яких росія кинула на війну проти України.

У Маріуполі пролунав дуже потужний вибух, який сколихнув все місто. Втрати ворога наразі невідомі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що операцію вдалося втілити завдяки неймовірній майстерності партизанів.

росіяни намагаються поповнити свої втрати не лише в живій силі, а й у техніці. Вони так гарячково працюють, що навіть заборонили працівникам йти у відпустку.

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