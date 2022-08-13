російські окупанти продовжують обстріли Миколаєва. Ворог намагається завдати руйнувань місту, яке йому не вдалося та не вдасться захопити.
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Вибухи в Миколаєві та тривога в області
Мешканці Миколаєва повідомили про те, що чули вибух. Вони почали лунати після 20:00.
О 20:10 на території Миколаївської області оголосили повітряну тривогу.
Війна росії проти України: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний провів розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони звірили втрати росіян у війні проти України. За оцінкою Залужного, наша героїчна армія вже знищила п'яту частину окупантів, яких росія кинула на війну проти України.
- У Маріуполі пролунав дуже потужний вибух, який сколихнув все місто. Втрати ворога наразі невідомі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що операцію вдалося втілити завдяки неймовірній майстерності партизанів.
- росіяни намагаються поповнити свої втрати не лише в живій силі, а й у техніці. Вони так гарячково працюють, що навіть заборонили працівникам йти у відпустку.
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