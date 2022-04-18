Россияне били по городу "Ураганами"

Об обстреле россиянами Очакова информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг". Россияне били по городу "Ураганами".

Кстати ВСУ отразили ночную попытку прорыва российской ДРГ на освобожденных территориях Юга

Оккупанты использовали при обстреле кассетные снаряды, запрещенные международными конвенциями.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали жилые кварталы. К счастью, жертв среди местного населения нет.

По Очакову был открыт огонь системами залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет,

– говорится в сообщении.