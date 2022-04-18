Росіян гатили по місту "Ураганами"

Про обстріл росіянами Очакова інформує пресслужба Оперативного командування "Південь". Росіян гатили по місту "Ураганами".

До речі ЗСУ відбили нічну спробу прориву російської ДРГ на звільнених територіях Півдня

Окупанти використали під час обстрілу касетні снаряди, які заборонені міжнародними конвенціями.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждали житлові квартали. На щастя, жертв серед місцевого населення немає.

По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган" із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає,

– йдеться у повідомленні.

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