Вели огонь из систем залпового огня. Такую информацию вечером 15 апреля озвучил Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога.

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К счастью, обошлось без жертв

По словам чиновника, противник нанес удары со стороны Херсонской области. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал. Как уточнил Вилкул, линия столкновения с российскими оккупантами проходит внутри Херсонской области. На территории Днепропетровщины вражеских войск нет.

Обратите внимание! Накануне украинским защитникам удалось оттеснить врага на 40-50 километров от Кривого Рога.

Об опасности из-за боеприпасов

Кроме того, глава военной администрации призвал жителей Криворожского района передвигаться между населенными пунктами только по дорогам общего пользования. Все из-за рисков наехать на вражеские боеприпасы. Ведь сейчас растет трава, из-за чего они гораздо хуже заметны.