Гатили із систем залпового вогню. Таку інформацію ввечері 15 квітня озвучив Олександр Вілкул, очільник військової адміністрації Кривого Рогу.

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За словами посадовця, противник завдав ударів з боку Херсонської області. На щастя, внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав. Як уточнив Вілкул, лінія зіткнення з російськими окупантами наразі проходить всередині Херсонської області. На території Дніпропетровщини ворожих військ немає.

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