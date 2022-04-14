Тривають бої
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 ранку 14 квітня.
Увага Росія посилює авіацію та артилерію біля українського кордону
Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники відбили в окупантів ще один населений пункт на Херсонщині. Тепер село Осокорівка перебуває під контролем ЗСУ.
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