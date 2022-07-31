Под обстрел попали 44-летний Андрей Комаров и его 20-летняя дочь Виктория. В момент обстрела они вместе со своей собакой переходили дорогу.

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Семья потеряла единственного кормильца

Отец скончался в больнице. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, бесполезно. Жена погибшего Елена рассказала, что ее муж был невероятно добрый и отзывчивый.

Мы с ним никогда не ссорились. Он очень заботился о нас, очень любил. Он так оберегал и дорожил нашей дочерью... Не знаю, как жить без него,
– говорит Елена.

Андрей был программистом. С самого начала вторжения он отказался от сотрудничества с российскими заказчиками. Искал подработку, поскольку был единственным кормильцем в семье.


Погибший Андрей / Фото "Корабелів Інфо"

Дочь выжила, но имеет тяжелые ранения

Виктория после обстрела попала в реанимацию. Ее уже перевели в отделение, она пришла в себя. Девушка перенесла несколько сложных операций, поскольку имела сквозное ранение ноги, много осколочных ранений в руках и ногах, раздробленное левое бедро.

Врачи говорят, что девушка будет ходить. Правда, она нуждается в длительной реабилитации, будут операции.

Обстрел остановки в Николаеве: коротко

  • Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Предварительно было известно о 5 жертвах и десятке травмированных.
  • Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области раздались снова.
  • россияне ударили рядом с остановкой общественного транспорта.

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