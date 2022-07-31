Під обстріл потрапив 44-річний Андрій Комаров та його 20-річна донька Вікторія. У момент обстрілу вони разом зі своєю собакою переходили дорогу.

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Сім'я втратила єдиного годувальника

Батько помер в лікарні. Медики боролись за його життя, але, на жаль, марно. Дружина загиблого Олена розповіла, що її чоловік був неймовірно добрий і чуйний.

Ми з ним ніколи не сварилися. Він дуже дбав про нас, дуже любив. Він так оберігав і дорожив нашою донькою... Не знаю, як жити без нього,

– говорить Олена.