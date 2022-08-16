Терехов рассказал детали обстрелов Харькова днем 16 августа. Ночью город пережил один из самых массированных ракетных ударов, а уже через некоторое время местные жители снова услышали уведомление о воздушной тревоге.

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Терехов рассказал, что оккупанты обстреляли гаражный кооператив. Также враг разрушил несколько частных гаражей. Мэр добавил, что пострадала транспортная инфраструктура города.

О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целы и невредимы,

– заявил Терехов.

Подробности от Харьковской прокуратуры

Пресс-служба Харьковской прокуратуры сообщила, что уже начали досудебное расследование по уголовному производству. Его открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным, оккупанты били из РСЗО "Торнадо" с направления Липцев. Захватчики повредили трамвайное депо.

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Люди просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно откладывать все дела и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги.

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