Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она подчеркнула, что это один из самых масштабных обстрелов города за последнее время.

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Детали ночного обстрела Харькова ракетами С-300

Черненко рассказала, что и вечер, и ночь в Харькове были очень громкими. Началось все с 10 – 10:30 вечера. российские оккупанты открыли огонь Киевскому району из артиллерии. В результате очень сильно избило частные дома и даже возникли пожары. Но, к счастью, пострадавших нет.

По ее словам, ночью было 4 или 5 воздушных тревог продолжительностью около часа. россияне запустили по городу 7 ракет С-300. Это один из самых масштабных обстрелов за последнее время, ведь из 9 районов города накрыло аж 5. Речь идет о Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном, Холодногорском районах.

Единственное, что нужно отметить. Очень хорошо, что избивали не очень точно, скажем так. Потому что прилеты есть в открытую территорию, прилеты есть в пустоши, давно не работающие прилеты в производства,

– сказала корреспондентка.

Однако, отметила она, в центре города, куда попала ракета, повреждены коммунальные сети и фасад в научном институте, а также вылетели окна в жилых многоэтажках. То есть эти обстрелы наносят значительный ущерб.

Харьков пережил один из самых масштабных обстрелов за последнее время: смотрите видео

масштабные ли разрушения наносят ракеты С-300

Черненко рассказала, что выпущенные россиянами ракеты С-300 наносят масштабные разрушения. В частности, после сегодняшнего обстрела на месте попадания образовалась огромная воронка, примерно 3-4 метра глубиной, от 5 до 8 метров в диаметре.

Кроме того, по ее словам, после попадания в землю комья грунта опрокидывает через 5-этажку и засыпает даже двор за домом, перед которым произошел такой взрыв. Стекло летит, а также растрескиваются кирпичные стены.

Если такое прилетает в здание, то, конечно, серьезные разрушения,

– заявила корреспондентка.

Она добавила, что припаркованные рядом автомобили обычно остаются без стекла, а сам корпус машины очень сильно избит и помят. И потому, что очень часто разлетается железо или какая-то утварь, то еще и сильно разбивает, будто дробью. Поэтому разрушения от них значительны.

Выросло количество раненых от дневного обстрела

Черненко отметила, что сейчас уже известно о 9 пострадавших в результате обстрела, который россияне открывали днем, тогда как раньше их было 5.

Выросло количество раненых за счет находившихся дома. И людей порубило стеклом. Такое очень часто бывает,

– заметила корреспондентка.

По ее словам, в больнице скончалась 75-летняя женщина. Ей не смогли помочь, потому что у нее были слишком тяжелые травмы. Кроме того, после ранения в Золочеве в больнице скончалась еще одна женщина, которой было 83 года.

Корреспондентка добавила, что один человек чудом избежал ранения, потому что в 30 метрах от него разорвался один из снарядов. А женщина вернулась домой и увидела, что ее квартира просто уничтожена – полностью пробит потолок и крыша.

Больше об обстрелах Харькова

Вечером 15 августа во многих регионах Украины раздались звуки воздушной тревоги . Взрывы слышали, в частности, жители Харькова и Запорожья.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что кафиры нанесли по Харькову артиллерийский удар. Также он подчеркнул, что противник совершил на город по меньшей мере две атаки за последние полчаса.

В ночь на 16 августа в Харькове снова раздавались взрывы . русские военные обстреляли сразу 5 районов города, били даже по центру.

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