Об этом сообщили на официальном сайте Луганской ОВА в телеграме. Отмечается, что количество жертв на данный момент устанавливают.

Важно Если можете – эвакуируйтесь, пока можно, – Верещук к жителям Донбасса и Луганщины

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в результате обстрелов пламя охватило сразу 10 многоэтажек в городе, торговый центр и гаражи – ни одного стратегического, военного объекта.

"Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно,

– написал Гайдай.

Глава области добавил, что кроме Северодонецка оккупанты также обстреляли цех одного из заводов Лисичанска и жилой дом в Рубежном.

Последствия обстрелов оккупантами Северодонецка / Фото Луганская ОВА

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