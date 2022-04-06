Про це повідомили на офіційній сторінці Луганської ОВА у телеграмі. Зазначається, що кількість жертв наразі встановлюється.

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За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, унаслідок обстрілів полум'я охопило одразу 10 багатоповерхівок у місті, торговельний центр та гаражі – жодного стратегічного, військового об'єкта.

"Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо,

– написав Гайдай.

Голова області додав, що окрім Сєвєродонецька, окупанти також обстріляли цех одного із заводів Лисичанська та житловий будинок у Рубіжному.

Наслідки обстрілів окупантами Сєвєродонецька / Фото Луганська ОВА

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