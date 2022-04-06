Про це повідомили на офіційній сторінці Луганської ОВА у телеграмі. Зазначається, що кількість жертв наразі встановлюється.
Важливо Якщо можете – евакуюйтесь, поки є можливість, – Верещук до мешканців Донеччини та Луганщини
За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, унаслідок обстрілів полум'я охопило одразу 10 багатоповерхівок у місті, торговельний центр та гаражі – жодного стратегічного, військового об'єкта.
"Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо,
– написав Гайдай.
Голова області додав, що окрім Сєвєродонецька, окупанти також обстріляли цех одного із заводів Лисичанська та житловий будинок у Рубіжному.
Наслідки обстрілів окупантами Сєвєродонецька / Фото Луганська ОВА