Источник 24 канала в горноспасательной службе сообщил, что пожар вспыхнул около 21:50. В результате обстрела огонь охватил сверхшахтное здание клетевого ствола №1.

Заметьте Сотни тысяч за 4 месяца войны – Зеленский о количестве выпущенных Россией ракет и снарядов

ДП "Торецкуголь" шахта Торецкая – пожар на поверхности, в шахте – 3 человека,

– говорится в сообщении.

Пока не шахте нет электроснабжения. Кроме того, не работает вентилятор головного проветривания.

Главное об обстрелах 27 июня

Славянск. В ночь на 27 июня русские захватчики ударили по Славянску. Вадим Лях – начальник городской военной администрации – сообщил, что были "прилеты" на таких улицах: Новый Быт и Барвинковская. Кроме того, утром кафиры обстреляли улицу Торскую.

Кременчуг. Около 16:00 российская ракета попала в ТРЦ в Кременчуге. На месте трагедии вспыхнул пожар. Президент Владимир Зеленский заявил, что это – один из самых дерзких терактов в истории Европы . Россияне сознательно ударили по ТРЦ, где находилась примерно тысяча мирных жителей.

Ударить ракетами по такому объекту могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле,

– заявил Зеленский.

Президент сообщил, что когда началась воздушная тревога, многие успели вывести из ТРЦ. Однако к моменту взрыва там еще оставались работники и посетители.

По состоянию на 22:47 сообщили о:

13 погибших;

59 пострадавших;

40 пропавших без вести.

Харьков. Россияне в течение дня продолжали обстреливать Харьков . Оккупанты убили 5 человек и ранили по меньшей мере 31. Среди пострадавших - 5 детей в возрасте от 8 до 12 лет.

По данным правоохранителей, кафиры били по Харькову наугад. По предварительным данным, Немышлянский район Харькова враг обстрелял кассетными боеприпасами.

Лисичанск. Сергей Гайдай – глава Луганкской ОВА – сообщил, что кафиры открыли огонь по мирным людям, которые набирали воду от подвезенной цистерны. Погибли 8 человек. Кроме того, известно о 21 пострадавшем.

Примите во внимание! Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Зеленский отреагировал на удар по Кременчугу: смотрите видео