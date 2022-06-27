Джерело 24 каналу у гірничорятувальній службі повідомило, що пожежа спалахнула близько 21:50. Внаслідок обстрілу спалахнула надшахтна будівля клітьового ствола №1.

Зауважте Сотні тисяч за 4 місяці війни, – Зеленський про кількість випущених Росією ракет та снарядів

ДП "Торецьквугілля" шахта Торецька – пожежа на поверхні, в шахті – 3 людей,

– мовиться у повідомленні.

Наразі не шахті немає електропостачання. Окрім того, не працює вентилятор головного провітрювання.

Головне про обстріли 27 червня

Слов'янськ. У ніч на 27 червня російські загарбники вдарили по Слов'янську. Вадим Лях – начальник міської військової адміністрації – повідомив, що були "прильоти" на таких вулицях: Новий Побут та Барвінківська. Окрім того, вранці окупанти обстріляли вулицю Торську.

Кременчук. Близько 16:00 російська ракета влучила у ТРЦ у Кременчуку. На місці трагедії спалахнула пожежа. Президент Володимир Зеленський заявив, що це – один із найзухваліших терактів в історії Європи. Росіяни свідомо вдарили по ТРЦ, де була приблизно тисяча мирних жителів.

Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі,

– заявив Зеленський.

Президент повідомив, що коли почалася повітряна тривога, багатьох людей встигли вивести з ТРЦ. Однак на момент вибуху там ще залишалися працівники та відвідувачі.

Станом на 22:47 повідомили про:

13 загиблих;

59 постраждалих;

40 зниклих безвісти.

Харків. Росіяни упродовж дня продовжували обстрілювати Харків. Окупанти вбили 5 людей та поранили щонайменше 31. Серед постраждалих – 5 дітей віком від 8 до 12 років.

За даними правоохоронців, окупанти били по Харкову навмання. За попередніми даними, Немишлянський район Харкова ворог обстріляв касетними боєприпасами.

Лисичанськ. Сергій Гайдай – окупанти відкрили вогонь по мирних людях, які набирали воду від підвезеної цистерни. Загинули 8 людей. Окрім того, відомо про 21 постраждалого.

Зауважте! Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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