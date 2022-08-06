россияне обстреляли жилой дом в Сумской области, также повредили электросеть

россияне 5 августа обстреляли Сумскую область. Враг ударил по Шосткинскому району и попал в жилой дом.

В течение дня, 5 августа, российские захватчики продолжали открывать огонь. В частности, враг дважды обстрелял ЗАЭС. Владимир Зеленский уже назвал это актом террора и призвал ввести санкции против всей атомной отрасли россии.

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Детали об обстреле Сумской области

Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – рассказал детали об обстрелах области. Оккупанты в Шосткинском районе ранили 52-летнего мужчину. В настоящее время он находится в больнице. Детали о состоянии пострадавшего пока не раскрывают.

Кроме того, оккупанты повредили электросеть. Как следствие – без света осталось 71 домохозяйство района. По словам Живицкого, аварийные службы уже приступили к работе. В ближайшее время свет в жилищах местных жителей должен появиться.

В общей сложности за день, враг открывал артиллерийский огонь 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманской, Глуховской общин. Всего более 60 прилетов,

– заявил Живицкий.

россияне обстреляли Сумскую область: смотрите видео с телеграм-канала Дмитрия Живицкого

Оккупанты обстреляли Николаев

российские оккупанты 5 августа обстреляли Корабельный район Николаева. Известно минимум о 22 пострадавших (среди них – подросток). К сожалению, один человек погиб.

При обстреле пострадали частные дома и многоэтажки. Вспыхнули пожары.

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