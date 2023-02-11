Простите, надо убегать, – журналисты и волонтеры попали под обстрел России на Херсонщине

Съемочная группа BBC вместе с волонтерами попала под артиллерийский обстрел в Херсонской области. Оккупанты открыли огонь по журналистам и волонтерам, когда те доставляли гуманитарную помощь.

Команда BBC отправилась на освобожденную Херсонщину с волонтерами из Марганца Сергеем Старостином и Владимиром Строганом. На границе Днепропетровской и Херсонской областей волонтеры сделали остановку, чтобы надеть бронежилеты. Как пишут корреспонденты BBC, по обе стороны дороги неразорваны кассетные снаряды, взрыв одного из которых может убить всю колонну.

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За журналистами и волонтерами охотился вражеский дрон

Перед тем, как отправиться, волонтеры звонили по телефону в села, чтобы узнать какая там ситуация. Оказалось, что оккупанты открыли огонь, поэтому волонтеры взяли курс на Мыловое

Но уже через полчаса мы слышим отдаленные взрывы за дорогой,

– говорится в сообщении.

В Миловом волонтеров ждали несколько десятков человек, которые обступили микроавтобусы тесным кругом и разбирали помощь. Жители села рассказали, что это первая помощь за три недели.

Разговор корреспондентов и местных жителей, как пишет BBC, перебили волонтеры. Они услышали "выход" с российских позиций и были уверены, что оккупанты работают по ним.

Меньше чем через минуту мы слышим взрыв. Сергей (Старостин – 24 Канал) оценивает, что "прилетело" в нескольких сотнях метров. Теперь у нас есть секунды, чтобы укрыться в укрытии. Сельские жители, разбирающие гуманитарку, вскрикивают и вздыхают, но не останавливаются,

– говорится в сообщении.

Часть волонтеров начала быстро разгружать микроавтобусы, а часть спряталась у стены дома.

"Константин (Титаренко – 24 Канал), который лежит под стеной рядом, со смехом и нецензурщиной добавляет: "Я извиняюсь, но надо убегать отсюда". И почти сразу раздается еще один взрыв – теперь еще ближе", – говорится в репортаже BBC.

Когда журналисты и волонтеры начали бежать из села, то слышали еще два взрыва сзади. Волонтеры даже зафиксировали дрон, но на скорости журналистам не удалось его рассмотреть.

Из-за обстрелов с российских позиций команды решили разделиться. Съемочная группа взяла курс подальше от Днепра, за которым стоит русская армия, а волонтеры продолжили свою миссию.

Согласно Женевской конвенции, обстрел гражданских является военным преступлением.