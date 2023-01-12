Как отмечают, россияне продолжают обустройство аэродрома "Зябровка" под Гомелем. Спутниковые снимки опубликовала компанией Airbus.

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Какие "новинки" появились под Гомелем

Судя по фото, по состоянию на начало января на старой авиабазе появились:

новые комплексы С-300;

две искусственные возвышенности;

насыпь для радаров раннего предупреждения или управления военными действиями

Военный исследователь Конрад Музыка отмечает, что свежие следы шин и инженерная техника свидетельствуют о продолжении строительства военной инфраструктуры.

Оборудование аэродрома "Зябровка" / Фото Airbus

Также на фото можно заметить ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые определили Rochan Consulting как 76N6 и 64N6E.

Добавим, что ранее в "Зябровке" расположили низковысотные радары 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

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