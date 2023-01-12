Как отмечают, россияне продолжают обустройство аэродрома "Зябровка" под Гомелем. Спутниковые снимки опубликовала компанией Airbus.
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Какие "новинки" появились под Гомелем
Судя по фото, по состоянию на начало января на старой авиабазе появились:
- новые комплексы С-300;
- две искусственные возвышенности;
- насыпь для радаров раннего предупреждения или управления военными действиями
Военный исследователь Конрад Музыка отмечает, что свежие следы шин и инженерная техника свидетельствуют о продолжении строительства военной инфраструктуры.
Оборудование аэродрома "Зябровка" / Фото Airbus
Также на фото можно заметить ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые определили Rochan Consulting как 76N6 и 64N6E.
Добавим, что ранее в "Зябровке" расположили низковысотные радары 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.
Где расположен Гомель: смотрите на карте
Россия опрокидывает технику в Беларусь: последние новости
- Очередной военный груз из России прибыл в Беларусь 9 января. В Витебскую область прибыли 40 вагонов: 15 пассажирских; 10 крытых с снаряжением и боеприпасами и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой;
- По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек.
- Заметим, что Россия систематически опрокидывает технику и личный состав в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций
- Уже на следующий день в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.