Як зазначають, росіяни продовжують облаштування аеродрому "Зябровка" під Гомелем. Супутникові знімки опублікувала компанія Airbus.
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Які "новинки" з'явились під Гомелем
Судячи з фото, станом на початок січня на старій авіабазі з'явились:
- нові комплекси С-300;
- дві штучні височини;
- насип для радарів раннього попередження або управління військовими діями.
Військовий дослідник Конрад Музика зазначає, що свіжі сліди шин і інженерна техніка свідчать про продовження будівництва військової інфраструктури.
Облаштування аеродрому "Зябровка" / Фото Airbus
Також на фото можна помітити ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.
Варто додати, що раніше у "Зябровці" розташували низьковисотні радари 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.
Де розташований Гомель: дивіться на карті
Росія перекидає техніку до Білорусі: останні новини
- Черговий військовий вантаж із Росії прибув до Білорусі 9 січня. До Вітебської області прибули 40 вагонів: 15 пасажирських; 10 критих зі спорядженням та боєприпасами та 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;
- За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.
- Зауважимо, що Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.