Як зазначають, росіяни продовжують облаштування аеродрому "Зябровка" під Гомелем. Супутникові знімки опублікувала компанія Airbus.

Увага У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО: зенітні підрозділи вже чергують

Які "новинки" з'явились під Гомелем

Судячи з фото, станом на початок січня на старій авіабазі з'явились:

нові комплекси С-300;

дві штучні височини;

насип для радарів раннього попередження або управління військовими діями.

Військовий дослідник Конрад Музика зазначає, що свіжі сліди шин і інженерна техніка свідчать про продовження будівництва військової інфраструктури.

Облаштування аеродрому "Зябровка" / Фото Airbus

Також на фото можна помітити ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.

Варто додати, що раніше у "Зябровці" розташували низьковисотні радари 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

Де розташований Гомель: дивіться на карті

Росія перекидає техніку до Білорусі: останні новини