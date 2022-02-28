Военные государства-агрессора по состоянию на 23:00 28 февраля оцепили город Херсон.

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Херсон контролирует Украина

Несмотря на оцепление Херсона, город оккупанты не захватили. Наблюдается скопление русских войск вблизи Шуменского микрорайона.

Напомним, бойцы Владимира Путина утром 28 февраля хотели обострить ситуацию вблизи Херсона. Вооруженные силы уже отражали атаку на город, но враг нагло лез дальше.

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