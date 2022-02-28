Військові держави-агресорки станом на 23:00 28 лютого оточили місто Херсон.

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Херсон контролює Україна

Попри оточення Херсона, місто окупанти не захопили. Спостерігається скупчення російських військ поблизу Шуменського мікрорайону.

Нагадаємо, біля Херсона бійці Володимира Путіна вранці 28 лютого хотіли загострити ситуацію. Збройні сили вже відбивали атаку на місто, але ворог нахабно ліз далі.

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