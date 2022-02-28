Євген Рищук оприлюднив у мережі відеозвернення. У ньому прокоментував інформацію, яку поширюють у мережі про начебто евакуацію місцевого населення.

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Жителів Олешків не евакуйовують

Раніше у мережі повідомили, що "заступник Рищука збирає людей на евакуацію". Водночас сам мер спростував це.

Міська рада жодною евакуацією не займається. Нема куди евакуйовувати людей – війна і в Херсоні, і в Миколаєві,

– зазначив мер.

Рищук також розповів про те, що окупанти можуть спробувати зробити з людей живий щит. Тому він попросив не реагувати на пропозиції евакуюватись від невідомих осіб. У таких випадках слід звертатись до співробітників патрульної поліції.

Рищук запевнив, що евакуації в Олешках немає: дивіться відео

"Зелений коридор на Херсонщині"

Для жителів селищ Козацьке та Веселе, які розташовані поряд із Каховською ГЕС, організовують "зелений коридор". Місцеве населення там фактично опинилось в котлі.

Міський голова Нової Каховки зазначив, що домовленість майже досягнута. Автобуси переганяють з одного підприємства на інше, де на них поставлять Червоні Хрести.

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