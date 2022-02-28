Про це повідомив міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко. Ймовірно, людей з Веселого і Козацького мають перевезти в Нову Каховку.

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Домовленість практично досягнута

Міський голова наголосив, що практично домовленість досягнута. Автобуси переганяють з одного підприємства на інше, де будуть поставлені на них Червоні Хрести.

Після цього ми завантажимо воду і продукти і перевеземо на той бік через ГЕС, і залишимо тим людям, які залишаться там, бо не всі хочуть сюди переїхати,

– розповів Коваленко.

Вже ті, хто погодився переїхати, сідатимуть в автобуси і їхатимуть до Нової Каховки. Планують розмістити людей в гуртожитках та профілакторіях.

Зазначимо, що жителі Веселого та Козацького – практично у котлі, вони затиснуті російськими військами. У населених пунктах немає їжі, світла, води.

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