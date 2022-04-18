Речь идет о поселке Боровая. Местные власти сообщили, что по состоянию на 18 апреля 2022 года территорию Боровской общины полностью контролируют оккупанты.

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Какая ситуация на временно оккупированной территории

В поселке почти восстановили электроснабжение и работу ряд продуктовых магазинов. Российские захватчики заставляют некоторых местных предпринимателей раздавать продукты совершенно бесплатно.

Кроме того, в центре поселка замечено большое скопление российских захватчиков. В то же время, на территории Боровской общины отсутствует связь, восстановить которую не удастся в условиях оккупации.

Местные власти добавляют, что последние сутки для большей части территории Боровской общины прошли спокойно. В то же аремя напряженная ситуация была в Песках-Редьковских, Изюмском, Дружелюбовке. Отмечают, что именно эти населенные пункты больше всего пострадали от боевых действий.

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