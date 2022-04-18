Йдеться про селище Борова. Місцева влада повідомила, що станом на 18 квітня 2022 року територію Борівської громади повністю контролюють окупанти.

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Яка ситуація на тимчасово окупованій території

У селищі майже відновили електропостачання та роботу низку продуктових магазинів. Російські загарбники змушують деяких місцевих підприємців роздавати продукти абсолютно безплатно.

Крім того, у центрі селище помітили велике скупчення російських загарбників. Водночас на території Борівської громади наразі відсутній зв'язок, відновити який не вдасться в умовах окупації.

Місцева влада додає, що остання доба для більшої частини території Борівської громади пройшла спокійно. Тоді як напружена ситуація була в Пісках-Рідьківських, Ізюмському, Дружелюбівці. Наголошують, що саме ці населені пункти найбільше постраждали від бойових дій.

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