Силы обороны ведут тяжелые бои за Торецк. Там враг проводит штурмы почти по всему городу. За последние сутки противнику удалось продвинуться вперед, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где россияне имели успех в Донецкой области

Ожесточенные бои в Торецке идут в центре, микрорайоне "Забалка", шахте "Центральная", а также на северо-западных окраинах города.

Какая обстановка в Торецке: смотрите на карту

Имели успех россияне и на Кураховском направлении. Там им удалось оккупировать село Шевченко.

Противник захватил Шевченко: смотрите на карте

Обратите внимание! 6 января россияне заявили о полном захвате Курахово. Однако в ВСУ эту информацию не подтвердили. Там уточнили, что бои в западной части города до сих пор продолжаются.

Также, к сожалению, захватчики имели продвижение на Лиманском направлении. Там оккупанты захватили Ивановку.

Враг оккупировал Ивановку в Донецкой области: смотрите на карте

Враг продвигается на Харьковщине

Непростая ситуация сложилась и в Харьковской области. Там противник осуществляет продвижение в направлении Купянска – Узлового. Так, россиянам удалось оккупировать поселок Лозовая.

Россия захватила Лозовую: смотрите на карте

Также враг пытался продвинуться к Новой Кругляковке: смотрите на карте