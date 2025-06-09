Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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DeepState показали изменения на фронте

Днем 9 июня аналитики обновили карту на нескольких направлениях фронта. Так стало известно, что поселок Новоалександровка, расположенный неподалеку Покровска, попал под оккупацию врага.

До полномасштабной войны в этом селе проживали 138 человек. До Покровска от Новоалександровки остается 22 километра.

Россияне оккупировали Новоалександровку в Покровском районе: смотрите на карте

Из села оккупанты наносят удары по "серой зоне", которые находится западнее. Враги смогли подойти ближе к границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Также противник смог несколько продвинуться у Новосергиевки, что также расположена на Покровском направлении и вблизи административной границы областей.

Ситуация у Новосергиевки: показываем на карте

Неподалеку аналитики заметили еще одно продвижение оккупантов – возле села Котляровка. Враги подошли к "серой зоне".

Россияне имели успехи у Котляровки: карта фронта

Также российские солдаты подошли ближе к линии разграничения возле оккупированной Успеновки. Село находится севернее Новоалександровки. Поэтому фактически этот отрезок находится под контролем врага.

Линия фронта возле Успеновки: карта

Напомним, Россия атакует не только на передовой, но и наносит удары по гражданским городам. Так в ночь на 9 июня враг совершил массированную атаку по Украине, применив более 400 дронов и ракеты.