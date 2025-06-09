Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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DeepState показали зміни на фронті

Удень 9 червня аналітики оновили карту на кількох напрямках фронту. Так стало відомо, що селище Новоолександрівка, що розташоване неподалік Покровська, потрапило під окупацію ворога.

До повномасштабної війни в цьому селі проживали 138 людей. До Покровська від Новоолександрівки залишається 22 кілометри.

Росіяни окупували Новоолекснадрівку в Покровському районі: дивіться на карті

Із села окупанти завдають ударів по "сірій зоні", які знаходиться західніше. Вороги змогли підійти ближче до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Також противник зміг дещо просунутися біля Новосергіївки, що також розташована на Покровському напрямку та поблизу адміністративного кордону областей.

Ситуація біля Новосергіївки: показуємо на карті

Неподалік аналітики помітили ще одне просування окупантів – біля села Котлярівка. Вороги підійшли до "сірої зони".

Росіяни мали успіхи біля Котлярівки: карта фронту

Також російські солдати підійшли ближче до лінії розмежування біля окупованої Успенівки. Село знаходиться північніше Новоолександрівки. Тож фактично цей відрізок знаходиться під контролем ворога.

Лінія фронту біля Успенівки: карта

Нагадаємо, Росія атакує не тільки на передовій, але й завдає ударів по цивільних містах. Так у ніч проти 9 червня ворог здійснив масовану атаку по Україні, застосувавши понад 400 дронів та ракети.