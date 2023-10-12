В так называемую "казачью сотню" вошли боевики из многочисленных частных охранных компаний из Белгородской области. В настоящее время Центр нацсопротивления получил список всех наемников, которые начали "охранять" школы.

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"Казаки" пристают к школьникам

Оккупационные власти приказали привлечь так называемых "казаков" для "обеспечения порядка" в школах на части территорий Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под временным контролем врага. Пьяные наемники часто пристают к детям, более того – школьники становятся жертвами притязаний.

Эти боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и рукоприкладства и противоправных обысков, во время которых школьники стали жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых "охранников",

– сообщают в Центре нацсопротивления.

Между местным населением на оккупированных территориях и так называемыми казаками начались конфликты. Известно, что в Запорожской области местные партизаны ликвидировали 4 наемника, которые "охраняли" школы и цеплялись к школьникам. Кроме того, в ЦНС подчеркнули, что сейчас имеют перечень всех частных российских охранных компаний, которые "работают" на временно оккупированных территориях. Также известны и имена всех боевиков, ставших "казаками" в учебных заведениях.

"Украинское подполье следит за всеми захватчиками, и никто из них не избежит неизбежной расплаты", – предупредили в ЦНС.

Дети больше всего страдают от российского террора

На оккупированных территориях захватчики имеют серьезные проблемы со специалистами, поэтому работающая школа – это единичные случаи. Еще одна причина, по которой работают всего несколько учебных заведений, – мало детей. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона заявил, что даже в этих единичных школах зафиксированы случаи сексуального насилия в отношении детей.

У нас уже есть несколько заявлений о сексуальном насилии в отношении детей от того "казачества", которое враг массово разместил во временно оккупированных школах,

– сообщил Федоров.

Он также рассказал, что оккупанты начинают промывать мозги детям на оккупированных территориях еще в детских садах. В таких "заведениях" малышей заставляют петь гимн России и рисовать письма русским солдатам. Усиливается милитаризация несовершеннолетних на оккупированных территориях в так называемых "юнармиях", где детей учат пользоваться оружием. Федоров отмечает, что оккупанты делают это для того, чтобы сразу отправлять детей с оккупированных территорий на передовую, как только им исполнится 18 лет.