Однако фото оккупанты использовали с 2013 года. Более того, сделаны они были далеко не в Украине.
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В чем ложь россиян
По данным исследователей, россияне забросили "вброс", который касается Рождества и начали "разгонять" его в пабликах.
Суть "вброса" примитивная – "украинцы наряжают елки украшениями с военной символикой ВСУ и Третьего рейха"… Итак, р**ня опубликовала фото с выставки, проходившей в немецком городе Ульм 27 ноября 2013 года в Museum der Brotkultur,
– говорится в сообщении.
Россияне опубликовали очередную ложь об Украине / Скриншот из российских пабликов
Пропагандисты подписали фото с немецкой выставки в Украине ложным сообщением, что якобы так "украшают" елки в Украине.
"Украинцы, где нет нацизма, готовятся украшать елки", – написали враги.
Хотя на самом деле опубликовали фото из музея в Германии, сделанные в 2013 году.
Настоящая публикация, из которой оккупанты украли фото / Скриншот из Daily Mail
Стоит отметить, что на выставке 2013 года в Германии показали и самую популярную игрушку нацистской Германии – фарфоровую голову Гитлера. Однако ее россияне не обнародовали.
Странно, что такую фотку р**ня не опубликовала... Хотя, возможно, еще и такое увидим!
– отметили исследователи.
Россияне украли фото с выставки в Германии: что известно
- В 2013 году на выставке в немецком городе Ульм показали коллекцию елочных украшений на Рождество при Третьем рейхе.
- Отмечалось, что цель выставки – показать людям, как фанатики изменили символы Рождества.
- По данным издания Daily Mail, которое писало об этой выставке в 2013 году, новогодние игрушки времен гитлеровской Германии из частной коллекции семьи города. Их она предоставила музею до февраля 2014 года.
- На выставке было ориентировочно 400 экспонатов. Кроме свастики, там была голова Гитлера и нацистское поздравление "Heil Hitler", то есть "Да здравствует Гитлер" и много другой символики того времени.