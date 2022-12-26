Однако фото оккупанты использовали с 2013 года. Более того, сделаны они были далеко не в Украине.

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В чем ложь россиян

По данным исследователей, россияне забросили "вброс", который касается Рождества и начали "разгонять" его в пабликах.

Суть "вброса" примитивная – "украинцы наряжают елки украшениями с военной символикой ВСУ и Третьего рейха"… Итак, р**ня опубликовала фото с выставки, проходившей в немецком городе Ульм 27 ноября 2013 года в Museum der Brotkultur,

– говорится в сообщении.



Россияне опубликовали очередную ложь об Украине / Скриншот из российских пабликов

Пропагандисты подписали фото с немецкой выставки в Украине ложным сообщением, что якобы так "украшают" елки в Украине.

"Украинцы, где нет нацизма, готовятся украшать елки", – написали враги.

Хотя на самом деле опубликовали фото из музея в Германии, сделанные в 2013 году.



Настоящая публикация, из которой оккупанты украли фото / Скриншот из Daily Mail

Стоит отметить, что на выставке 2013 года в Германии показали и самую популярную игрушку нацистской Германии – фарфоровую голову Гитлера. Однако ее россияне не обнародовали.

Странно, что такую фотку р**ня не опубликовала... Хотя, возможно, еще и такое увидим!

– отметили исследователи.

Россияне украли фото с выставки в Германии: что известно