Проте фото окупанти використали з 2013 року. Ба більше, зроблені вони були далеко не в Україні.

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У чому полягає брехня росіян

За даними дослідників, росіяни закинули "вкид", який стосується Різдва та почали "розганяти" його в пабліках.

Суть "вкиду" примітивна – "українці наряджають ялинки прикрасами з військовою символікою ЗСУ і Третього рейху"… Отож, р**ня опублікувала фото з виставки, що проходила у німецькому місті Ульм 27 листопада 2013 року в Museum der Brotkultur,

– мовиться в повідомленні.



Росіяни опублікували чергову брехню про Україну / Скриншот з російських пабліків

Пропагандисти підписали фото з німецької виставки в Україні неправдивим повідомленням, що нібито так "прикрашають" ялинки в Україні.

"Українці, де немає нацизму, готуються прикрашати ялинки", – написали вороги.

Хоч насправді опублікували фото з музею в Німеччині, зроблені у 2013 році.



Справжня публікація, з якої окупанти вкрали фото / Скриншот з Daily Mail

Варто зауважити, що на виставці 2013 року в Німеччині показали й найпопулярнішу іграшку нацистської Німеччини – порцелянову голову Гітлера. Проте її росіяни не опублікували.

Дивно, що таку фотку р**ня не опублікувала... Хоча можливо ще й таке побачимо!

– зазначили дослідники.

Росіяни вкрали фото з виставки в Німеччині: що відомо