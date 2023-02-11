Россияне осушают Каховское водохранилище, от которого работает охлаждение ЗАЭС: реакция СНБО

Российские оккупанты открыли шлюзы на Каховском водохранилище. После этого уровень воды упал ниже всего за последние 30 лет. В СНБО отмечают, что враг продолжает использовать ядерные объекты для шантажа мира.

Известно, что без воды в Каховском водохранилище не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС. Есть и другие риски от действий россиян.

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Что делают россияне на Каховской ГЭС

Уровень воды в Каховском водохранилище начал уменьшаться еще в ноябре 2022 года. Ведь 11 ноября 2022 российские военные взорвали дорогу над дамбой Каховской ГЭС. Взрыв тогда не повредил шлюзы.

Однако после этого выяснилось, что россияне специально открыли дополнительные шлюзы.

Результат ошеломляющий. Данные радиолокационной альтиметрии показывают, что текущий уровень водоема примерно на два метра ниже его обычной высоты,

– говорится в сообщении.

Более того, с декабря 2022 года уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений.



Как выглядело Каховское водохранилище 2 января 2023 года / Фото Connie Hanzhang Jin/NPR

Издание отмечает, что россияне могли умышленно прибегнуть к таким действиям. В частности, чтобы замедлить движение Вооруженных сил Украины. Кроме того, снижение уровня воды в Каховском водохранилище также грозит:

сельскохозяйственному производству на левобережной части Херсона;

проблемами с питьевой водой в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, которые контролируют российские оккупанты.

Метеоролог Дэвид Хелмс заявил, что Россия хочет помешать Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию, чтобы еще больше навредить ее экономике: "Это все равно, что отключить электросеть".

Издание, ссылаясь на мнение экспертов, считает, что цель россиян – "выжженная земля" на той территории, которую они публично объявили своей.



Россияне осушают Каховское водохранилище / Фото NPR

Что говорят о ситуации в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 февраля в эфире телемарафона рассказал, что террористы еще в марте 2022 захватили опасный энергетический объект. По его словам, МАГАТЭ и другие институты соответствующим образом не реагировали.

То, что происходит сегодня с Запорожской атомной электростанцией, – это довольно опасная ситуация. За все это должна отвечать Россия как страна-террорист… Я бы думал, что не получится так, что там будет какая-то катастрофа, и то, что они собираются этим вопросом шантажировать как одним из элементов – это и есть вещи, которые для нас абсолютно понятны,

– заявил Данилов.

По данным Запорожской областной военной администрации, по состоянию на 7 февраля уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Ведь объем сброса превышает объем наполнения.

Заместитель начальника Запорожской ОВА Геннадий Тимченко заявил, что значительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище негативно влияет на технические процессы на ЗАЭС.

Уровень 13,2 метра является минимальным для забора воды в охлаждающий резервуар. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе,

– заявил Тимченко.

В областной администрации заявили, что ситуация с подачей воды в водоемы-охладители реакторов на ЗАЭС требует регулирования с участием МАГАТЭ. Ведь у Украины нет доступа к объекту.