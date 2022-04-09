Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он отметил, что украинцев в крымских СИЗО жестоко пытают.

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К украинским пленникам никого не подпускают

(В Крыму – 24 канал) сообщают, что освободили СИЗО и этапировали многих заключенных. Теперь следственные изоляторы заполняют арестованными из оккупированной территории Херсонской области, а также Мелитополя,

– сказал он.

Мустафа Джемилев добавил, что в СИЗО предупреждают всех оставшихся "блатных". Им запрещают какие-либо контакты с украинскими пленниками. Да и вообще к заложникам российского агрессора никого не пускают.

Он также отметил, что украинцев в СИЗО жестоко пытают. Но других подробностей он не знает, ведь изоляторы чрезвычайно закрытые и получить информацию оттуда практически невозможно.