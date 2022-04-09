Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він зазначив, що українців у кримських СІЗО жорстко катують.

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До українських бранців нікого не підпускають

(У Криму – 24 канал) повідомляють, що звільнили СІЗО й етапували багатьох ув'язнених. Тепер слідчі ізолятори заповнюють заарештованими з окупованої території Херсонської області, а також Мелітополя,

– сказав він.

Мустафа Джемілєв додав, що у СІЗО попереджають усіх "блатних", котрі залишилися. Їм забороняють будь-які контакти до українських бранців. Та й узагалі до заручників російського агресора нікого не допускають.

Він також зазначив, що українців у СІЗО жорстоко катують. Але інших подробиць він не знає, адже ізолятори надзвичайно закриті й отримати інформацію звідти практично неможливо.

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