Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Ближайшие направления, которые могут быть усилены оккупантами – Запорожье и Восток – в районе Бахмута и Соледара.

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Он отметил, что такой сценарий возможен, но все зависит от того:

В каком количестве, с каким вооружением и в каком состоянии они смогут отойти?

Такие подразделения на 20 – 30% потеряли боеспособность, они измотаны в активных боевых действиях. Соответственно, их нужно перегруппировать и доукомплектовать мобилизованными. Поэтому достаточно быстро их перебросить не удастся.

Я не верю, что эти войска какое-то направление с российской стороны сейчас смогут усилить. Нужно время для их и доукомплектования,

– считает аналитик.

Фактор деморализации

Мусиенко считает, что уход россиян из Херсона станет фактором деморализации для остальных находящихся на территории Украины российских военных. Поэтому Кадыров и Пригожин уже пытаются оправдать действия оккупантов в Херсоне. Мол, надо поддержать Суровикина, уход из Херсона – правильный.

"По состоянию на сегодняшний день украинские войска смогли отвоевать по меньшей мере 50% из того, что российские войска оккупировали. Тенденции сохраняются – ВСУ и дальше продолжат деоккупировать территории. Это не может не влиять на положение вещей, которое есть", – отметил эксперт.

Он считает, что на фоне происходящего большинство российских военных, руководителей разных направлений, командующих на разных участках обвиняют в неудачах, что это они провалили. И это дополнительно прибавляет определенную деморализацию.

Контраст между пропагандой и реальностью

По словам аналитика, в августе – сентябре оккупантам, которые находились на Херсонщине, рассказывали, что они должны наступать на Кривой Рог, Николаев и дальше в Одессу. А сейчас происходит совершенно противоположное движение. Так же было и на Харьковщине, где им говорили, что они отстоят Лиман любой ценой. Но так не вышло.

Александр Мусиенко продолжает, что исходя из этого могут быть две тенденции. Кого-нибудь из российских военных это может сильно озлобить, и они будут говорить, что нужно усилить наступательные действия. Для большинства последние события станут деморализационным фактором.

Контраст между тем, что говорит российская пропаганда и происходящим на самом деле, достаточно велик, и конечно это тоже влияет как деморализационный фактор,

– отметил собеседник.

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