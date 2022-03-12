Россияне отправляют российских предателей на убой на Донбассе, – морская пехота Украины

Всем известно, что Россия воюет подлыми методами и далеко не щадит тех, кто когда-то предал Украину. Теперь их отправляют на Донбасс в качестве пушечного мяса.

В 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского показали видео с допроса пленника. Там отмечают, что россияне не уважают предателей, работающих в их пользу.

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Они не уважали украинских военных в Крыму, предавших присяге на верность Украине и перешедших на сторону оккупанта. Теперь они используют население оккупированного Донбасса, которое российские кураторы мобилизовали за несколько дней до начала активной фазы вторжения и бросили в первом эшелоне наступления,

– говорится в сообщении.

Украинские морские пехотинцы отмечают, что российские генералы хотят, чтобы эти обманутые московской пропагандой люди проложили путинским войскам дорогу в Мариуполь.

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Почему Россия так делает

Основная причина – меньше потерь среди российских военных и меньше шума матерей погибших солдат.

"А на то, что погибнут эти необученные воевать люди, российскому генералитету плевать. Они для россиян только биологический ресурс, который не жалко и можно пустить на убийство, бросив на обученное украинское войско", – сообщили в бригаде.

Там призвали жителей из оккупированного Донбасса думать головой, что выбирать: русский мир или спокойную жизнь в составе Украины.

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