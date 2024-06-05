Оккупанты в Мариуполе в панике меняют позиции и перебрасывают системы противовоздушной обороны во временно купленный Крым. Это началось после ударов по Донецку и Луганску.
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Россияне будут заселяться в жилых кварталах
После успешных ударов в Донецке и Луганске агенты "Атеш" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" фиксируют активную передислокацию оккупантов. Агент партизан из военнослужащих России рассказал, что им поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сохранения техники и личного состава.
Кроме этого, россияне решили усилить ПВО Крыма. Они перебросили туда установки, которые до этого защищали воздушное пространство Мариуполя.
Агенты движения "Атеш" призывают жителей Мариуполя и Донецка передавать им информацию, ведь они точно знают, что с ней делать.
"Атэш" анонсировал новые удары по Крыму
- Партизанское движение "Атеш" анонсировало новые атаки на временно оккупированный Крым. Они отметили, что для россиян начинается новый "сезон хлопка".
- Они заявили, что единственный способ освободить Крым – уничтожить российские военные объекты.
- Кроме этого, партизаны отметили, что скоро мы увидим значительно большие события на полуострове. Агенты этого движения не только наблюдают за действиями россиян, но и активно участвуют в борьбе.