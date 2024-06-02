В "Атеш" сообщили, что ожидается массовое уничтожение рашистов в Крыму. Там также добавили, что в ближайшее время мы увидим значительно большие события.

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Нужно уничтожить российские объекты

Движение "Атеш" не только наблюдает успешные удары по оккупантам, но и активно участвует в этом. В частности, агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в военной части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Единственный способ освободить Крым – уничтожить российские военные объекты,

– говорится в сообщении.

В Крыму действительно в последнее время неспокойно. Там часто сообщают о взрывах.

В Крыму 25 мая была воздушная тревога