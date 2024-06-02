У "Атеш" повідомили, що очікується масове знищення рашистів у Криму. Там також додали, що найближчим часом ми побачимо значно більші події.
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Потрібно знищити російські об'єкти
Рух "Атеш" не тільки спостерігає успішні удари по окупантах, а й активно бере участь у цьому. Зокрема, агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
Єдиний спосіб звільнити Крим – знищити російські військові об'єкти,
– мовиться в повідомленні.
У Криму дійсно останнім часом неспокійно. Там часто повідомляють про вибухи.
В Криму 25 травня була повітряна тривога
- У Севастополі ввечері 25 травня оголосили повітряну тривогу. Росіяни також перекрили Кримський міст. Відомо, що У Севастополі припинив рух морський та наземний громадський транспорт.
- Крім цього, повідомляють про виходи ракет у бік окупованого півострова. Також зазначили про необхідність бути готовими до нальоту безпілотників. Вочевидь, "нічого не відбувається".
- Згодом росіяни також повідомили про роботу сил протиповітряної оборони у районі Євпаторії та Чорноморську.