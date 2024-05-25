У Севастополі ввечері 25 травня оголосили повітряну тривогу. Росіяни також перекрили Кримський міст, передає 24 Канал.

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Окупанти кажуть про "Пе-ве-о"

Відомо, що У Севастополі припинив рух морський та наземний громадський транспорт. Крім цього, повідомляють про виходи ракет у бік окупованого півострова. Також зазначили про необхідність бути готовими до нальоту безпілотників. Вочевидь, "нічого не відбувається".

Згодом росіяни також повідомили про роботу сил протиповітряної оборони у районі Євпаторії та Чорноморську.