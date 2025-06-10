Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

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Россияне перебрасывают установки С-400 и РЛС

Кроме "Паутины", есть потери систем противовоздушной обороны С-400, которые выросли у россиян с Дальнего Востока они в европейскую часть России перетаскивают пусковые установки, а также РЛС,

– рассказал Коваленко.

Руководитель ЦПД СНБО добавил, что прилетает по технологическим предприятиям даже в Московской области и соответственно система ПВО, которая выстроена на Московщине, пропускает удары.

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Напомним, недавно СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В рамках операции "Паутина" враг потерял немало своих самолетов.

Так, служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется вражеская авиация.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, о чем сообщал Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.