Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование СБС ВСУ.

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Силы обороны поразили склад боеприпасов врага

Отмечается, что во время аэроразведки бойцы батальона Flying Skull на Южном направлении обнаружили скопление оккупантов, которые разгружали боеприпасы вблизи укрытия.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил.

Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены,

– говорится в сообщении.

Поражение склада боеприпасов врага: смотрите видео

Напомним, что утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении удалось сбить российский истребитель Су-35.

Добавим, что Силы обороны Юга Украины также поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.