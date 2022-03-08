Соответствующую информацию обнародовал Алексей Арестович в утреннем обращении. Это случилось 8 марта – на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Слухи о дальнейшей переброске наиболее элитных подразделений России – вражеская манипуляция

Оккупанты перенесли усилия на информационно-психологическую атаку

В Офисе Президента объяснили, что темпы продвижения противника существенно замедлились. Поэтому наступление практически остановлено.

Более того, противник уже не представляет угрозы в тех местах, которые отмечает в своих информационных сообщениях.

И именно благодаря тому, что враг не имеет успеха ни на земле, ни в воздухе, он перенес основные усилия на информационно-психологическую операцию против населения Украины. Именно поэтому два или три дня подряд мы слышим о захвате мест, продвижении, опасности и так далее,

– объяснил Арестович.

Он добавил, что это направлено на то, чтобы снизить нашу психологическую готовность к сопротивлению. Наше задание держаться и не верить их лживым сообщениям. Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.

Утренний брифинг Арестовича 8 марта: смотрите видео



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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