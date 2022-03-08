Відповідну інформацію оприлюднив Олексій Арестович у ранковому зверненні. Це трапилось 8 березня – на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти перенесли зусилля на інформаційно-психологічну атаку

У Офісі Президента пояснили, що темпи просування ворога суттєво сповільнились. Тому наступ практично зупинено. Ба більше, противник вже не становить загрози у тих місцях, які зазначає у своїх інформаційних повідомленнях.

Та саме завдяки тому, що ворог немає успіху ні на землі, ні в повітрі, він переніс основні зусилля на інформаційно-психологічну операцію проти населення України. Саме тому два або три дні поспіль ми чуємо про захоплення місць, просування, небезпеку й так далі,

– пояснив Арестович.

Додав, що це спрямоване на те, щоб знизити нашу психологічну готовність до супротиву. Натомість наше завдання триматись та не вірити їхнім брехливим повідомленням. Адже Збройні сили України контролюють ситуацію.

Ранковий брифінг Арестовича 8 березня: дивіться відео



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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