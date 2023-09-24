Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Он также доложил, какая ситуация на линии фронта, передает 24 Канал.

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Как враг нарушает законы ведения войны

Штупун сообщил, что враг постоянно пытается штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. По его словам, в течение суток россияне могут бросать на штурм по 10 – 15 групп. Иногда, их прикрывают техникой, впрочем, это не помогает оккупантам и они несут бешеные потери.

Более того, русские еще раз нарушают законы и обычаи ведения войны. Враг начал переодеваться в форму украинских военных и в ней вести боевые действия. Штупун подчеркнул, что это серьезное нарушение.

Впрочем, даже такие несуразные попытки оккупантов не имеют успехов. Украинские защитники дают мощный отпор врагу и наносят им урон. Так, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

159 человек так называемой "второй армии мира";

десятки единиц разной техники, среди которых: 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских установок, 27 БпЛА разного типа, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники;

3 склада с боеприпасами.

ВСУ перерезают логистические маршруты россиян

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что ВСУ уже достают один из логистических маршрутов агрессора на Бахмутском направлении. Силы обороны пытаются перерезать этот логистический путь.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут – Горловка, которая расположена в 3 километрах от линии столкновения. Это рабочая дистанция для наших минометных подразделений", – сообщил Евлаш.

Сейчас у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение своей бахмутской группировке. В частности, это трассы, ведущие с оккупированной территории. Однако ВСУ продолжают резать эти пути и делают все возможное, чтобы группировки врага на этом участке фронта понесли максимальные потери и не имели маршрутов для восстановления.